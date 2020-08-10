Академик предупредил о возможности более тяжелого течения COVID-19 у пациентов осенью
10 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян предупредил, что осенью течение COVID-19 у пациентов может быть более тяжелым, чем весной.
В беседе с журналистами эксперт заявил, что к этому следует быть психологически готовыми. Тотолян отметил, что пока нельзя сказать, как перенесут болезнь люди, соблюдавшие жесткий режим самоизоляции, однако не исключено, что они заболеют тяжелее, чем те, кто перенес COVID-19 раньше.
Академик также уточнил, что неизвестно, какой эффект даст осеннее сочетание коронавируса c гриппом, парагриппом и другими вирусами. Арег Тотолян, однако, не считает необходимым введение строгого режима самоизоляции по всей России – он полагает, что лучше ограничиться локальными мерами.
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