В минэкологии Челябинской области зафиксирована вспышка коронавируса

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9 августа 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Коронавирусная инфекция обнаружена у 18 сотрудников, в том числе у двух заместителей министра экологии.

Трое сотрудников министерства находятся в больнице под наблюдением врачей, один из них — в реанимации. У пятерых присутствуют первичные признаки коронавируса, еще у троих заболевание протекает в легкой форме. У большинства заразившихся нет симптомов. Как сообщил заместитель министра Виталий Безруков, он чувствует себя хорошо, по словам врачей, заражение произошло относительно недавно — 2-3 дня назад.

«Жду предписания Роспотребнадзора и назначения лечения. Ухожу с семьей на самоизоляцию», — написал он в своем телеграм-канале.

Тесты на коронавирус сдадут все сотрудники министерства, большинство из них переведены на удаленный режим работы. Во всех помещениях ведомства проведена санитарная обработка.