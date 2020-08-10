Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения COVID-19

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения COVID-19
пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки увеличилось на 5 118. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. Подчеркивается также, что у 1 356 зараженных нет никаких клинических проявлений заболевания.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России выявили 892 654 случая заражения в 85 регионах.

ЕТ

В мире

По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

Утром в понедельник, 10 августа, стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью