В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения COVID-19

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10 августа 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки увеличилось на 5 118. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. Подчеркивается также, что у 1 356 зараженных нет никаких клинических проявлений заболевания.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России выявили 892 654 случая заражения в 85 регионах.