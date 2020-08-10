В России за сутки выявили 5 118 случаев заражения COVID-19
10 августа 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России за минувшие сутки увеличилось на 5 118. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 83 регионах Российской Федерации. Подчеркивается также, что у 1 356 зараженных нет никаких клинических проявлений заболевания.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в России выявили 892 654 случая заражения в 85 регионах.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.