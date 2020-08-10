За сутки в Крыму зафиксирован максимальный с начала пандемии COVID-19 прирост заболевших
10 августа 2020, 10:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
В Крыму за минувшие сутки зафиксирован максимальный с начала пандемии коронавируса нового типа суточный прирост заразившихся. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, за воскресенье, 9 августа, на территории полуострова были выявлены 48 случаев заболевания, причем 17 из них зарегистрировали при обращении людей за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зафиксированным случаям, 3 – при скрининге здоровых граждан..
Ранее максимальное число заразившихся в Крыму было выявлено 6 августа – 39 человек.
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