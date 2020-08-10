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Врач-инфекционист: главной угрозой для школьников осенью станет не COVID-19

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-инфекционист: главной угрозой для школьников осенью станет не COVID-19
ученик за партой, Alexander Legky/Global Look Press

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что российские школы после начала учебного года не станут рассадником COVID-19, а угрозой для учеников в осеннее время будет вовсе не коронавирус.

Тимаков отметил, что дети болеют COVID-19 значительно реже, чем взрослые, поэтому активного распространения заболевания в школах не будет. Этого не произойдет, поскольку ребят будут рассаживать по разным партам и не допускать длительного контакта между ними.

Главной угрозой для детей, как отметил врач в беседе с Радио Sputnik, станут сезонные острые респираторные вирусные инфекции. Инфекционист, однако, полагает, что случаев заражения ОРВИ в этом году будет значительно меньше в связи с принятыми мерами безопасности.

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