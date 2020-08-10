Врач-инфекционист: главной угрозой для школьников осенью станет не COVID-19
10 августа 2020, 09:45[ «Аргументы Недели» ]
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что российские школы после начала учебного года не станут рассадником COVID-19, а угрозой для учеников в осеннее время будет вовсе не коронавирус.
Тимаков отметил, что дети болеют COVID-19 значительно реже, чем взрослые, поэтому активного распространения заболевания в школах не будет. Этого не произойдет, поскольку ребят будут рассаживать по разным партам и не допускать длительного контакта между ними.
Главной угрозой для детей, как отметил врач в беседе с Радио Sputnik, станут сезонные острые респираторные вирусные инфекции. Инфекционист, однако, полагает, что случаев заражения ОРВИ в этом году будет значительно меньше в связи с принятыми мерами безопасности.
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