Гибель «Курска» - без права на забвение. Истинные причины трагедии до сих пор не названы

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8 августа 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, ветеран-подводник, публицист. ]

АПЛ "Курск", фото: соцсети

Двадцать лет назад на стыке двух веков произошла трагедия подводной лодки, я бы сказал, знаковая для нашей страны. Гибель атомной подводной лодки «Курск» (К-141) отозвалась болью не только в России, но и во всём мире.

12 августа 2000 года было передано сообщение, что при невыясненных обстоятельствах атомная подлодка Северного Флота легла на дно. Это сообщение стало началом лжи, которая сопровождает нас вот уже 20 лет, и не только об этом событии, а во всей нашей жизни. Кто мне назовёт хотя бы один случай, сомнительный или трагичный, когда нашему народу сказали правду?

Почему сообщение о покладке на грунт я назвал ложью? Каждый подводник-профессионал знает, что атомные подлодки, в отличие от дизель-электрических, на грунт ложиться не могут!

С этой первой лжи и до самой утилизации АПЛ «Курск» всю эту трагедию сопровождала ложь и стремление увести мнение о трагедии подальше от истины. И сегодня, по прошествии 20 лет, объявив официальной причиной гибели «Курска» невинную учебную торпеду, которая, якобы, взорвалась в торпедном аппарате, никто не хочет сказать правду о гибели атомохода. А между тем трагедия «Курска» остаётся горячей темой во всём мире.

Все в основном сходятся в том, что истинная причина гибели «Курска» никогда не будет раскрыта, или, по крайней мере, в ближайшие сто лет. А между тем люди, кое-что знавшие об этой трагедии, уходят в мир иной, как, например, мой однокурсник покойный контр-адмирал Геннадий Семёнов, вращавшийся в правительственной комиссии, говорил, что он знает причину на 88%, но истинную правду никто никогда не узнает. Знает кое-что и бывшее руководство Северным Флотом, но оно дало подписку о не разглашении, получило хорошие откупные и набрало в рот воды. Остаётся надеяться только на то, что когда-нибудь всплывут документы, сегодня хранящиеся за семью печатями, проливающие свет на эту трагедию, без сомнения, повлиявшую на нашу жизнь. Конечно, если они не уничтожены, как и сама подлодка «Курск», чтобы ликвидировать все улики. Возможно, и с документами так же будет. У нынешних руководителей во всём мире цинизма хоть отбавляй!

В день 15-й годовщины трагедии начальник Центрального архива МО РФ заявил, что согласно российского законодательства через 30 лет после трагедии возможна организация комиссии, которая должна определить возможность снятия секретности с данных о гибели АПЛ «Курск». Увы! На это надежды мало. По прошествии пяти лет этот вопрос больше не поднимался. А он может быть решён только с санкции первых лиц государства. А их отношение к этой теме стало понято давно. А в десятилетнюю годовщину трагедии В. Путин и его преемник Д. Медведев вообще проигнорировали траурные мероприятия по этому поводу. Стоит отметить, что с каждым годом внимание к гибели АПЛ «Курск», точные причины которой до сих пор не установлены, сознательно заглушаются властями.

А между тем, вольно или невольно в открытых СМИ появляются факты о трагедии, анализ которых полностью опровергает несостоятельную официальную версию – взрыв учебной торпеды.

С самого начала я принимал активное участие в обсуждении различных версий гибели лодки. Меня, как бывшего торпедиста, сразу не устроила официальная версия. Уже в течение 20 лет, анализируя факты, появляющиеся в СМИ, не имея доступа к секретным документам, я пришёл к однозначному выводу – АПЛ «Курск» была потоплена торпедами с американской подлодки! Остаётся вопрос – одной или двумя? Все улики были в первом отсеке, но он почему – то уничтожен под выдуманным предлогом.

31 мая 2002 г. начался подъём первого отсека. Длился он долго. Видимо собирали все мельчайшие обломки со дна, чтобы не оставить следов столкновения с американцами. Где теперь эти обломки, одному Богу известно. А потом это место перепахали глубинными бомбами.

В ходе расследования трагедии было выдвинуто 18 версий, имеющих право на расследование, в том числе первостепенной была американская версия. В результате на все было наложено «табу», и неоткуда появилась вдруг версия – взрыв учебной торпеды, так называемой «толстушки» (65-76А). А вдруг ли?

Во многих публикациях появляются высказывания, что эта идея была подсказана американцами, преследующими двойную цель: отвести подозрения от себя и второе, добиться снятия с вооружения ВМФ торпеды 65-76А (650мм калибр), предназначенной для поражения авианосцев, не имеющей аналогов в мире. И они достигли этого с лёгкостью после гибели АПЛ «Курск» и утверждения официальной причины гибели подлодки. Такие высказывания имеют логику.

27 сентября 2013 г. на сайте журнала «Меченый атом» появилась статья контр-адмирала В.А. Коржавина «Как погибла АПЛ «Курск». Он, видимо, подписку о неразглашении не давал и решил сказать правду. Его мнение заслуживает внимания, так как он был в составе походного штаба на ракетном крейсере «Пётр Великий» в момент аварии.

Всю статью приводить нет возможности, но она утверждает, что затонувший «Курск» был найден быстро и при его нахождении был сделан вывод, «что на дне находятся две подводные лодки – наша и иностранная». Статья очень интересная, дающая пищу к размышлениям – почему все факты, обнаруженные при трагедии, впоследствии исчезли из расследования?

Дальнейшие события только подтвердили их. Заход 18 августа 2000 г. АПЛ США «Мемфис» для ремонта антенных устройств (А где они повреждены? - В.К.) в норвежский порт, был всего лишь частью операции выведения из-под удара АПЛ «Толедо», быстро уходящую в США.

Из сотен, даже уже тысяч, публикаций о трагедии АПЛ «Курск» за 20 лет в СМИ и Интернете, только маленькая толика поддерживает официальную версию гибели лодки от взрыва практической торпеды. Авторы таких материалов явно ангажированы. Кем? Понятно без комментариев.

Нужно быть полным идиотом, зная устройство подводного торпедного аппарата (ТА), что виновницей взрыва всех торпед (по крайней мере, нескольких из 21 боевой – В.К.) была практическая торпеда, находящаяся в нём. Передняя крышка ТА начинает отжиматься при повышении давления в трубе ТА всего на 0,5 атмосферы. Даже учитывая заглубление аппарата на 30 метров, надо учесть то, что это проще, чем выбить заднюю, прочно закрытую кремальерным затвором. А это значит, что если бы торпеда даже начала газовать в ТА, то это бы отжало переднюю крышку ТА, а не вышибло заднюю, как пытается убедить нас бывший прокурор В.В. Устинов, в своей полностью лживой книге «Вся правда о «Курске», за которую он получил секретным Указом звание Героя России.

В своё время я эту книгу разобрал по листку, где на каждом листочке был несусветный ляпсус для профессионала, но… Книгу ангажированная пресса окрестила лучшей книгой года, а мои комментарии легли под сукно. За книгу В. Устинов получил и богатый гонорар… А межу тем и книга В. Устинова «Вся правда о «Курске», и книга адвоката Б.А. Кузнецова «Она утонула…» ничего правдивого не содержат. Наделавшие в своё время определённый шум, сегодня забыты как ненужный хлам.

В течение 20 лет я не бросаю тему «Курска» и слежу за развитием событий. Меня, например, интересует как будут отмечены траурные события 12 августа на фоне уже не стратегического партнёрства США и России? Этого осталось ждать недолго. А пока вернёмся к теме.

Меня, как ветерана – подводника гложат весьма противоречивые чувства, которые трудно высказать в газетном материале. Я с самого начала стоял на логической версии – столкновения с иностранной подлодкой, которая сегодня трансформировалась в нападение на АПЛ «Курск», возможно и непреднамеренно.

Но, несмотря на «разрядку», у американских подводников господствующим остаётся принцип, озвученный Ш. Зонтагом и к. Дрю в книге «Тайны подводного шпионажа против СССР» - «Пока Россия всё ещё имеет вторые в мире атомные подводные силы, или, как любят говорить на брифингах представители ВМС, «медведь всё ещё плавает». А значит, за ним необходимо наблюдать». К чему приводят такие рискованные наблюдения, автор испытал сам при подводном столкновении с английской субмариной в октябре 1968 года в Баренцевом море. Но, Увы! Наступил август 2000 г. и Россию постигла трагедия «Курска», где явно просматриваются «уши» США и НАТО. Руководство России проглотило и эту наглость. А вот подводники и народ сомневаются в непричастности «супостатов» до сих пор.

Все говорят о взрыве торпед по вине «толстушки», но я в это не верю. Взрыв торпед был, но по другой причине, и этого я не отрицаю. Но ведь было что-то такое, что вызвало их детонацию. Высокая температура исключается, лодка сразу было заполнена водой, и тогда остаётся только внешнее воздействие. Оно наверняка известно наверху, но для народа «табу». И хорошо, если бы тайна (ложь во спасение) не касалась всех, но беда в том, что её сокрытие может опять привести к подобной трагедии, как часто было раньше.

Заканчивая свой небольшой материал, я бы хотел провести аналогию с трагедией в ВМФ в 1955 г. – гибелью линкора «Новороссийск». Эти две трагедии «Курска» и «Новороссийска» своим расследованием похожи. Тайна висит над обеими до сих пор, но что поражает - и в том и другом случаях над обеими трагедиями маячат тени наших потенциальных противников. Эти тайны годами будоражат умы людей, и над этим надо задуматься.

В коротком материале я не смог уместить все свои мысли о трагедии АПЛ «Курск», за это пусть меня простит читатель. Материалов предостаточно и любопытный сам может сделать выводы из этой трагедии.