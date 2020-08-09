Нераскрытые тайны прошлого: что могло случиться с субмариной «Скорпион»

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 августа 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: соцсети

В мае этого года исполнилось 52 года с того момента, когда по неизвестным причинам в Атлантическом океане на переходе из Средиземного моря в США (база Норфолк) пропала атомная подводная лодка «Скорпион» (бортовой номер SSN-589). 1968 год – разгар «холодной войны», противостояние двух систем и, естественно, гибель подводной лодки вызвала массу догадок и версий. Для американцев, после гибели атомной подводной лодки «Трешер» в 1963 году (10 апреля) эта катастрофа подводной лодки явилась национальной трагедией.

К А Т А С Т Р О Ф А П О Д В О Д Н О Й Л О Д К И

Гибель или крушение судна всегда связана со многими причинами, отсюда возникает много версий и тайн. Но всё-таки в этом случае легче восстановить истину, чем в тех случаях, когда трагедии происходят с подводными лодками. Зачастую причины их гибели остаются тайной навсегда. Об этом перед нами два живых примера: гибель АПЛ «Скорпион» США (1968) и АПЛ «Курск» РФ (2000). Рассмотрим коротко первую историю.

НИЧТО НЕ ПРЕДВЕЩАЛО БЕДЫ

АПЛ «Скорпион» была послана в Средиземное море чтобы в учениях 6-го флота США играть роль подводной цели или, как говорят американцы, выступать в роли «зайца» для противолодочных сил. Для экипажа «Скорпион» этот поход был привлекательным, с заходами в солнечные порты Испании и Италии. Но одновременно лодка имела и боевые задания. Но всё позади….



Начинался заключительный этап похода – переход домой. Как обычно на этот этап не ставилось никаких задач. «Скорпин» сделала завершающий заход в порт Неаполь (Италия). Отсюда лодка должна была возвращаться домой, но ей поставили ещё одну задачу – попутно обследовать один район в Атлантике. Задача была успешно выполнена и лодка продолжила свой путь домой….

Но не всё так безоблачно, как это пыталось представить командование ВМС США.

Например, только один недостаток – Большинство подводных лодок прошло тщательную проверку на безопасность после гибели «Трешер». Однако, основная часть этих работ на «Скорпион» была отложена из-за напряжённости бюджета и гоночных темпов разведывательных операций в «холодной войне». Считалось, что экипажу «Скорпион» не грозит никакая опасность, хотя эффективность системы, обеспечивающей всплытие подводной лодки стояла под вопросом, а аварийная система всплытия была признана негодной….

Факт важный, потому что связан с загадкой – почему на «Скорпионе» были подняты выдвижные устройства?

ПЕРЕХОД ДОМОЙ

Радость возвращения домой омрачил начальник отдела подводной военно-морской разведки Джеймс Бредли, приказавший проверить в Атлантике один район в 300 милях к западу от Канарских островов. Там какие-то работы выполняли советские корабли.

21 мая «Скорпион» уже покинула этот район и вечером командир «Скорпион» капитан-лейтенант Слаттери сообщал по радио о своём местонахождении, и что находится на предусмотренном маршруте домой, по так называемой «дуге большого круга» через Северную Атлантику. Это единственный момент, где американские авторы пытаются притянуть «за уши» причастие советских кораблей к гибели «Скорпион».



Но, в документе, подготовленном в 1969 году для следственной комиссии по катастрофе АПЛ «Скорпион», который долго оставался секретным, ВМС США утверждают: «Не было замечено никаких изменений в характере проведения операции советскими кораблями ни до, ни после потери лодки «Скорпион», которые указывали бы на какую-либо причастность или заинтересованность советских кораблей в нападении на лодку».

Но тогда, что же произошло?

ВЕРСИИ

Поиски затонувшей подводной лодки в безбрежном океане были долгими. Единственная зацепка – это маршрут перехода и данные гидроакустических систем. АПЛ «Скорпион» была найдена 29 октября 1968 г., почти через пять месяцев после того, как она была объявлена погибшей.

Буксируемые камеры поискового судна «Мизар» сделали фотоснимки подлодки «Скорпион», наполовину зарытой в ил и песок, разломанной на две части, которые едва скреплялись небольшой полоской металла. Носовая половина машинного отделения вошла внутрь, а часть другой половины сложилась как телескоп, внутрь отделения вспомогательных механизмов. Гребной винт и вал были отделены от корпуса. Отдельно находился и рубочный руль. Около подлодки лежал секстан подлодки «Скорпион», древний символ навигации. Никого из членов экипажа разглядеть не удалось. Было невозможно заглянуть внутрь лодки и даже рассмотреть её подробнее снаружи, хотя камеры «Мизар» находились всего в нескольких метрах над корпусом подлодки, снимки выглядели так, будто их делали в густом тумане.

Версий было много, но доказательств мало.

Следственная комиссия, изучавшая катастрофу, состояла из семи военно-морских офицеров под председательством отставного вице-адмирала Б. Остина, который вёл в своё время расследование по поводу гибели подлодки «Трешер». В январе 1969 года в пресс-релизе ВМС сообщалось, что следственная комиссия после шести месяцев расследования пришла к выводу, что причина катастрофы подлодки «Скорпион» остаётся тайной, она не может быть установлена на основании собранных на сегодняшний день данных.

И всё же, когда подробные сведения, полученные следственной комиссией, были опубликованы в 1993 году, они уже свидетельствовали о том, что три основных причины гибели подлодки «Скорпион» связаны с аварией торпеды.

АНАЛОГИИ И СОВПАДЕНИЯ

Первая подводная лодка «Скорпион» времён второй мировой войны пропала при невыясненных обстоятельствах в январе-феврале 1944 года в Жёлтом море. Но тогда шла война и невыясненных обстоятельств гибели подводных лодок множество и по сей день. А вот атомная подводная лодка «Скорпион», названная именем той военной, погибла через 24 года в мирное время, но тоже по невыясненным обстоятельствам.

Но ещё более поразительно то, что официальной версией гибели АПЛ «Скорпион» считается её гибель от собственной торпеды, такая же официальная версия приписывается гибели АПЛ «Курск», вот только мнения разделились – своя или чужая торпеда?

По «Курску» это трудно проверить, потому что все улики были в первом отсеке, а его как будто нарочно оставили на дне, а потом вообще уничтожили.

Тайну «Скорпиона» можно разгадать, потому что его останки лежат на глубине и нужно только заглянуть внутрь лодки. Возможно, придёт время, когда глубины в 3000 метров и более будут доступы для исследователей?

А вот тайна гибели АПЛ «Курска» теперь сокрыта только в бумагах, а они имеют свойства исчезать бесследно….

Прав народ, когда говорит – «Ключ на дно, и концы в воду!».

ПОСТСКРИПТУМ

Относительно официальных причин гибели «Скорпион» от своей торпеды высказался Росс Саксон, который погружался к затонувшей лодке на глубоководном аппарате «Триест»: «Я думаю, что мы занимаемся гаданием на кофейной гуще».

Саксон и два другие человека, бывшие на борту «Триеста», говорят, что они видели предмет, похожий на тело человека, одетого в оранжевый спасательный жилет, около обломков «Скорпион». Они видели это в движении, но не могли сразу же вернуться, так как «Триест» маломаневренный аппарат. Крейвен (основной специалист по поиску погибшей подлодки - В.К.) говорит, что, возможно, кто-то пытался выбраться в последнюю минуту через аварийно-спасательный люк. Если произошёл взрыв торпеды, то он должен был произойти сравнительно недалеко от поверхности океана, иначе акустические колебания от взрыва потерялись бы. Однако зачастую объекты, обнаруженные на дне океана, оказываются не теми, за которые их считают. Есть основания полагать, что «Скорпион» была недалеко от поверхности, когда произошло смертельное происшествие – её выдвижные устройства находились в поднятом состоянии, как будто её командир пытался послать последнее сообщение (об этом я говорил выше - В.К.).

Я привёл последнюю главу моего повествования для примера, что любые находки относительно погибшей подводной лодки могут порождать различные версии, но истина остаётся одна, и до неё докопаться очень трудно!

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