В порту Бейрута: по следам катастрофы

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 августа 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: cоцсети

Вечером 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел взрыв страшной силы, который унёс множество жизней и произвёл огромные разрушения в городе и уничтожил порт. Причиной стали 2 750 тонн аммиачной селитры, хранящейся в порту уже шесть лет…

«Горящая граната».

16 апреля 1947 года утром в маленьком портовом городе Техас-Сити на берегу Мексиканского залива загорелся пароход «Гранкан», порт приписки – Марсель, стоящий под погрузкой удобрений – аммиачной селитры. Из четвёртого трюма либерти валил густой белый дым….

Шарль де Желлябон, капитан парохода, не отрывая пристального взгляда от открытого люка, где команда и пожарные пытались потушить пожар, нехотя отвечал на вопросы репортёров.

- Да, уже пятый день под погрузкой. Принимаем удобрения – аммиачную селитру. Чистый, безобидный груз. Уже погрузили 2 300 т. На твиндеке – арахисовые орехи, сизаль и фрезерные станки. Должны сняться на Дюнкерк и Бордо, как только закончим погрузку и отремонтируем машину. Думаю, что пожар скоро потушим…

Но этого не случилось. Ровно через две минуты после ответов на вопросы репортёров, над пиросом, где был ошвартован «Гранкан», в весеннее небо взметнулся гигантский язык оранжево-коричневого пламени. Оглушительный, неслыханный доселе в этих краях грохот эхом пронёсся над заливом Галвестон. «Гранкан», как исполинская граната весом 10 тысяч тонн, разорвался на куски, наполнив воздух гудением и визгом. Большинство людей, находившихся в порту, было убито, многие получили ранения. Порт разрушен.

Сотни домов на другом берегу залива были разрушены полностью. Взрывом выбило все стёкла в домах, которые находились на расстоянии 25 миль от причала. Взрыв «десятитысячной гранаты» зафиксировали сейсмографы, находившиеся в тысячи миль от Техас-Сити. Специалисты подсчитали, что сила взрыва была равна силе пяти 25-ти тонных, самых мощных авиабомб.

Тушение пожара.

Пока капитан «Гранкана» давал предсмертное интервью репортёрам, на борту тушили пожар.

Грузчики приступили к работе в 8 часов утра. Когда сняли крышки грузовых отсеков, увидели струю дыма, пробивавшуюся между бортом и штабелем 100-фунтовых мешков с удобрениями. Сначала стали лить воду на очаг из вёдер. Потом принесли содово-кислотные огнетушители. Но от этого дым повалил ещё сильнее. Кто-то догадался раскатать пожарные шланги, но старший помощник капитана запретил подключать их к судовой пожарной магистрали: «Не смейте этого делать! Вы испортите груз!». (Жадность фраера сгубила!) Он приказал закрыть трюм и пустить в него пар. Это было в 8 часов 20 минут. Через несколько минут трюмные крышки были сорваны, и из трюма показалось зловещее оранжевое пламя.

На палубе «Гранкана» уже невозможно было оставаться. Сильный жар и едкий дым заставил людей покинуть горящий пароход. На его борту остались лишь капитан и 27 из 50 городских пожарных. Из нескольких брандспойтов они лили воду на раскалённые люки. Вода не долетала до трюма, превращаясь у люков в пар…

На пирсе, напротив горящего «Гранкана», собрались моряки с других судов, докеры, рабочие порта и другие зеваки. Полицейские пытались разогнать толпу, потому что она мешала работе пожарных. Но люди не расходились…, каждый пытался дать свой совет по тушению.

Через несколько минут, все находившиеся на судне и в толпе, растворились в чреве взрыва. Большинство находившихся в порту людей было убито. Как подкошенные рухнули бетонные портовые склады и десятиметровые нефтяные вышки, стоявшие на другом берегу залива.

Гибель города.

Чудовищный взрыв, прогремевший над заливом Галвестон, стал прелюдией к катастрофе Техас-Сити.

Опустившиеся после взрыва на город раскалённые осколки металла, горящие кипы сизаля явились причиной сотен очагов пожара. С быстротой цепной реакции вспыхивали нефти-бензохранилища шести нефтеперегонных американских копаний. Из лопнувших трубопроводов текла нефть и бензин… всё это вспыхивало при первом же попадании раскалённого куска металла. Горели склады, горели дома, целые улицы. Район порта оказался отрезанным от города огненной стеной. Тушить пожары было некому: 27 пожарных из 50 погибли при взрыве. В городе началась паника. Никто не знал, что произошло.

Исполинский пожар неистовствовал. Поскольку попытки его погасить ни к чему не приводили, мэр города обратился к губернатору штата Техас с просьбой направить в Техас-Сити автомашины химического тушения. Это было сделано. Казалось, победа над огнём была близка.

Но в час ночи, когда уже удалось ликвидировать основные очаги пожара, над заливом Галвестон один за другим взметнулись в чёрное небо два кровавых языка пламени, снова над городом прогремели взрывы. Это взорвались пароходы «Хайфлаер» и «Вильсон Киин», в трюмах которых была аммиачная селитра, а у «Хайфлаера» ещё и две тысячи тонн серы.

Хотя эти взрывы были слабее первого, они разрушили на пирсе железобетонные склады. Упавшие на город раскалённые осколки от этих двух пароходов стали причиной новых пожаров. Полностью оказались разрушенными нефтяные склады…

Напряжённая борьба с огнём длилась более трёх суток. Три четверти всех химических предприятий было уничтожено тремя взрывами «безобидного удобрения» и огнём.

Жертвами оказались более двух тысяч человек, три с половиной тысячи было ранены, 15 тысяч человек оказались без крова. Материальный ущерб, нанесённый катастрофой, исчислялся почти сотней миллионов долларов.

Причины взрыва удобрения.

Следствие по взрыву «Гранкана» осложнялось тем, что очевидцы пожара на пароходе, и сам объект возникшего пожара, были уничтожены. И только одна случайная реплика журналиста «За курение – штраф!», натолкнула следователей Федерального бюро расследований США пойти сразу по правильному пути и начать дело с первопричины.

Назначенной сенатом США комиссии удалось установить следующее:

- Во время погрузки аммиачной селитры грузчики курили с разрешения портовых властей;

- Фабрики, выпускающие удобрения в бумажных мешках нарушали противопожарные нормы. Тара должна быть только металлическая.

- Никто из участников действий с аммиачной селитрой не знал о её потенциальном взрывном свойстве;

- Никто, не старпом и пожарные, не знали, что тушить аммиачную селитру следовало только водой в больших количествах…

Поэтому причиной пожара на «Гранкане», вероятнее всего, следует считать брошенный грузчиками в трюме окурок, а причиной взрыва – преступное действие безграмотного в этом деле старшего помощника капитана – применение паро тушения.

Извечный человеческий фактор, курение и безразличие к изучению инструкций….

Эхо техасской катастрофы.

Казалось бы, нужно было сделать выводы из печального урока в Мексиканском заливе. Но прошло всего четыре месяца, и подобная катастрофа едва не постигла французский порт Брест.

28 июля 1947 г. днём, в обеденное время, на американском пароходе «Оуши Либерти», который следовал из Балтимора в Антверпен, вспыхнул пожар. Пароход стоял в порту Брест. В трюмах этого судна находилось более семи тысяч тонн различного груза, в том числе 3 309 т. аммиачной селитры. Судно быстро охватило пламя. Портовые власти распорядились отбуксировать судно в открытое море. Вначале его, правда, пытались затопить. Но проржавевшие кингстоны не смогли открыть. Когда судно оттянули на полмили от порта, он взлетел на воздух. Из команды парохода, которая, кстати, ничего не подозревая, продолжала тушить пожар, не спасся ни один человек. Несмотря на то, что взрыв произошёл на значительном расстоянии от берега, в городе было убито более 100 человек, многие были ранены. Упавшие на порт раскалённые осколки парохода и груза вызвали многочисленные пожары. Ущерб, нанесённый взрывом портовым сооружениям, исчислялся в три млн. фунтов стерлингов. Единственное, что осталось от «Оуши Либерти», - это кусок кормы.

Комиссией, разбиравшей это дело, было установлено, что взрыв произошёл по той же причине, что и на «Гранкане» - при тушении аммиачной селитры применяли пар…

И вот через 73 года история с аммиачной селитрой повторяется в Бейрутском морском порту. Делайте выводы, господа!

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