Истории взрывов повторяются

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6 августа 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели», Вадим КУЛИНИЧЕНКО, капитан 1 ранга в отставке, публицист ]

Фото: соцсети

Страшный взрыв в порту потряс Бейрут вечером 4 августа 2020 года. 2750 тонн селитры разнесли порт и половину города, много людей погибло и пострадало сообщают СМИ, и число жертв растёт. Мэр Бейрута со слезами на глазах назвал это страшной катастрофой, соизмеримой с Хиросимой (к слову, в эти дни отмечается её годовщина) и сказал, что виновники этой трагедии «заплатят цену». Будут ли найдены виновники и заплатят ли они цену, ещё вопрос... А вот то, что люди заплатили страшную цену за свою глупость – это уже факт!

Нечто подобное произошло 6 декабря 1917 года в порту Галифакса (Канада), когда взрыв парохода «Монблан», начинённого взрывчатыми веществами, разнёс полгорода. Это хорошо описал писатель-маринист Лев Скрягин в своей книге «Как пароход погубил город» в главе 11.

Я не буду перессказывать её, а приведу только высказывание из неё капитана английского лайнера «Акадиан» Кемпбелла, когда его судно находилось в океане в 15 милях от входа в Галифакскую бухту, чтобы представить нынешнюю катастрофу в Бейрутском порту. «Сегодня утром, 6 декабря 1917 года, в 9 часов 06 минут, на горизонте в стороне залива я увидел зарево, которое казалось ярче солнца. Через несколько секунд над Галифаксом взметнулся гигантский столб дыма, увенчанный яркими языками пламени. Эти языки сразу же исчезали в серо-чёрных клубах дыма и через мгновения снова появлялись в небе в виде многочисленных вспышек. Над городом медленно вздымался чёрный гриб дыма. Потом до нас донёсся звук двух, последовавших один за другим, глухих раскатов взрыва. По определению секстантом высота этого чёрного гриба составляла более 2 миль. Он висел над городом неподвижно в течение 15 минут».

На судне было: «2 300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тринитротолуола, 35 тонн бензола, 10 тонн порохового хлопка». И когда в проливе Тэ-Нарроус, разделяющим Галифакс на две части, при столкновении «Монблана» с норвежским пароходом «Имо» вся эта смесь рванула, то большинство специалистов-пиротехников сходились во мнении, что до появления атомной бомбы взрыв, который произошёл 6 декабря 1917 года в Галифаксе, являлся самым сильным за всю историю человечества. Это для города стало катастрофой.

Взрывная волна была направлена во все стороны. В течение нескольких минут после взрыва оба берега пролива Тэ-Нарроус были окутаны чёрным дымом и пылью. Произошла удивительная вещь – в округе в радиусе 60 миль от взрывной волны зазвонили колокола. Их звон стал панихидой по погибшему городу….

Жители вначале не знали, что произошло. По городу прошёл слух, что взрыв был результатом действий немецких диверсантов, высадившихся у Галифакса с подводных лодок. Поговаривали о налёте вражеских дирижаблей, слухи множились. И никто не мог пока предположить, что эта катастрофа была результатом собственного пренебрежения мерами безопасности.

Во многих странах мира проводился сбор пожертвований в пользу разрушенного города. В итоге Галифакс получил 30 млн. долларов. Но чтобы полностью залечить свои тяжёлые раны, городу понадобилось несколько лет.

Самым удивительным в этом деле был суд, который нашёл стрелочников, но не истинных виновников. Суду было ясно, что причиной катастрофы явилось столкновение пароходов в проливе Тэ-Нарроус. Удивительно, что никому из судей не пришла в голову мысль обвинить в галифакской катастрофе Британское адмиралтейство, которое приказало судну, набитому взрывчаткой, войти в пролив, проходящий через город, и стать на якорь в бухте Бедфорд….

Через год судоводители были освобождены, и фактически в гибели целого города не оказалось виновных. Чудны дела твои, Господи!

Через 30 лет, в 9 часов 12 минут 16 апреля 1947 г. подобная катастрофа повторилась. Оглушительный, неслыханный доселе в этих краях грохот пронёсся над застывшими водами залива Галвестон – в порту городка Техас-Сити на берегу Мексиканского залива обычный «либерти» «Гранкан» загружался аммиачной селитрой…. Начался пожар и десять тысяч тонн селитры сдетонировали. Взрыв «десятитысячной гранаты» зафиксировали сейсмологи, находящиеся в тысяче миль от Техас-Сити. Специалисты подсчитали, что сила взрыва была равна силе пяти 25-тонных, самых мощных авиабомб. Разрушения были страшные. Но об этом как-нибудь в другой раз.

А пока напрашивается один вывод: сегодня правительства всех стран заняты в основном политическими задачами и забыли про свои обязанности контролировать повседневную жизнь страны. В странах, имеющих морские порты, давно не проводятся ревизии портов. А сколько там хранится «грязных грузов» знает один господь Бог, а они могут привести к более страшным катастрофам, чем в Бейрутском порту!