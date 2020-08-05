Эльман Пашаев заявил, что он является автором текста видеообращения Ефремова

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5 августа 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Эльман Пашаев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Эльман Пашаев сообщил в беседе с журналистами после заседания Пресненского суда, что он является автором текста видеообращения Михаила Ефремова, которое было опубликовано через день после ДТП в столице.

Адвокат опять подчеркнул, что Ефремов был пьян, ничего не помнит, поэтому и вину свою не признает. Показаниям свидетелей, указавших, что за рулем машины в момент ДТП находился именно актер, Пашаев призвал не верить, отметив, что в их словах слишком много расхождений.

Ефремов пожаловался судье на адвоката потерпевшей стороны Добровинского. Адвокат Добровинский будет разыскивать первых свидетелей ДТП с Ефремовым.