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Ефремов пожаловался судье на адвоката потерпевшей стороны Добровинского

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ефремов пожаловался судье на адвоката потерпевшей стороны Добровинского
Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актер Михаил Ефремов в среду выступил в суде по делу об аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Артист попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.

Ефремов обратился к судье с просьбой обратить внимание на инсинуации в его отношении от юриста Александра Добровинского. Актер заметил, что его несовершеннолетние дети посещают различные секции, общаются с друзьями, которые смотрят передачи, где говорят о том, что он якобы признал свою вину. "Прошу суд сделать замечание", – подчеркнул артист.

Ранее сегодня сотрудник ДПС рассказал о состоянии Михаила Ефремова во время дорожно-транспортного происшествия.

ЕТ

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