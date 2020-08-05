Ефремов пожаловался судье на адвоката потерпевшей стороны Добровинского
5 августа 2020, 13:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Актер Михаил Ефремов в среду выступил в суде по делу об аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Артист попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.
Ефремов обратился к судье с просьбой обратить внимание на инсинуации в его отношении от юриста Александра Добровинского. Актер заметил, что его несовершеннолетние дети посещают различные секции, общаются с друзьями, которые смотрят передачи, где говорят о том, что он якобы признал свою вину. "Прошу суд сделать замечание", – подчеркнул артист.
Ранее сегодня сотрудник ДПС рассказал о состоянии Михаила Ефремова во время дорожно-транспортного происшествия.
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