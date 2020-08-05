Сотрудник ДПС рассказал о состоянии актера Михаила Ефремова в момент аварии
5 августа 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сотрудник ДПС, прибывший на место аварии с актером Михаилом Ефремовым, в среду, 5 августа, рассказал в суде о состоянии знаменитого российского артиста во время дорожно-транспортного происшествия.
По словам сотрудника ДПС Александра Козлова, он подъехал на место ДТП вместе со своим коллегой. Они увидели, как Михаил Ефремов ходил по проезжей части, а пострадавший в этот момент находился в машине, поврежденной в результате аварии.
Специалисты осмотрели место случившегося, вызвали МЧС и "скорую". Козлов принял меры, чтобы наладить движение, а затем предложил актеру пройти на месте освидетельствование. По словам сотрудника ДПС, у мужчины наблюдались признаки состояния опьянения – от него пахло спиртным, походка была неустойчивой. Артист дал свое согласие, после чего была проведена процедура, показавшая сильный уровень опьянения – 1,05 или 1,25 промилле.
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