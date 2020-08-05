Ефремов не признал себя виновным, а Пашаев обвинил сторону защиты в фальсификации доказательсв

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5 августа 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эльман Пашаев. Фото: соцсети

Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельной аварии, случившейся на Садовом кольце, а адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что сторона обвинения представила сфальсифицированные доказательства виновности его подзащитного.

Ефремов в ходе судебного заседания заявил, что ничего не помнит об аварии, а потому не может признать свою вину в случившемся. «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» - сказал актер.

Следом адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего Сергея Захарова якобы подготовила ряд поддельных доказательств вины артиста, среди которых лжесвидетели.