Жириновский призвал Ефремова признать вину

Владимир Жириновский заявил, что актер Михаил Ефремов должен признать свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце. В результате аварии погиб второй водитель Сергей Захаров.
Политик отметил, что адвокаты могут выдвигать какие угодно версии, но долг Ефремова в сложившейся ситуации – признать свою вину и понести заслуженное наказание. «Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание», - написал Жириновский в соцсети.
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