Жириновский призвал Ефремова признать вину

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4 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © State Duma Russia

Владимир Жириновский заявил, что актер Михаил Ефремов должен признать свою вину в смертельном ДТП на Садовом кольце. В результате аварии погиб второй водитель Сергей Захаров.

Политик отметил, что адвокаты могут выдвигать какие угодно версии, но долг Ефремова в сложившейся ситуации – признать свою вину и понести заслуженное наказание. «Михаил Ефремов должен обязательно понести наказание. Сейчас его долг — признать вину в суде, выплатить компенсацию родственникам и понести наказание. Адвокаты могут придумать что угодно, но все было так, как и произошло. Рассчитываю, что Михаил признает вину и понесет наказание», - написал Жириновский в соцсети.