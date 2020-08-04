Адвокат Ефремова отрицает свою причастность к делу о мошенничестве

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4 августа 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

адвокат Эльман Пашаев, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат знаменитого актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев во вторник, 4 августа, опроверг свою причастность к делу о мошенничестве, которое было возбуждено по заявлению одного из его бывших клиентов.

Эльман Пашаев подчеркнул, что хорошо знает Алексея Арсеновича, который инициировал возбуждение дела, однако не знает, "чей заказ он исполняет". Юрист заметил, что ему не приходило никаких уведомлений ни от прокуратуры, ни от Следственного комитета о том, что он имеет какой-либо статус по этому делу. Адвокат полагает, что речь идет о слухах, цель которых – опорочить его.

Напомним, ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ поделился информацией о том, что московская прокуратура затребовала к себе на проверку материалы дела, которое ранее было возбуждено по факту мошенничества. Его фигурантом якобы является Эльман Пашаев.

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