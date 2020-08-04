Адвокату Михаила Ефремова в скором времени может самому потребоваться адвокат

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4 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Прокуратура Москвы затребовала к себе на проверку материалы дела, возбужденного по факту мошенничества. Главным фигурантом этого дела является адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Это дело уже два года «футболят» друг другу УВД ЦАО и ГСУ СКР по Москве, поскольку не определяться, является ли Пашаев спецсубъектом и, соответственно, какое ведомство должно вести расследование. Пожаловались на горе-адвоката его прежние клиенты, в том числе бывший начальник отдела ФМС по району Южное Бутово Алексей Арсенович, который обвинялся в получении взятки.

Всем им Пашаев гарантировал приговоры в виде условных сроков и штрафов, за что требовал отдавать себе и его фирмам крупны суммы, но всегда клиенты получали крупные реальные сроки. Сейчас в прокуратуре Москвы не исключают, что после приговора с такой ситуацией может столкнуться и сам Ефремов, а поскольку дело это громкое и к нему приковано внимание общественности, то сразу всплывут и старые дела адвоката, которые были пущены на самотек.

В правоохранительных органах не исключают, что расследование будет активизировано в самое ближайшее время.

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