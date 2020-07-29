Адвокат Добровинский будет разыскивать первых свидетелей ДТП с Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, планирует найти свидетелей, которые первыми оказались на месте аварии.
Добровинский показал видео с мужчиной и женщиной, помогавшими Ефремову выбраться из машины сразу после аварии. В эфире программы "60 минут" адвокат сообщил, что ищет этих людей, которые "могут оказаться ключевыми свидетелями того, был ли господин Ефремов один в машине или нет".
Эльман Пашаев, адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, заявил, что поднимет в суде вопрос, находился ли артист за рулем своего автомобиля в момент аварии в центре Москвы.
Сегодня заседание в Пресненском суде Москвы по делу Михаила Ефремова было перенесено на четверг, 30 июля, из-за неявки адвоката заслуженного артиста России Эльмана Пашаева.
Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировала нежелание артиста признавать свою вину в случившемся.