Владимир Соловьев прокомментировал слова адвоката о том, что Ефремов не страдает от алкоголизма

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30 июля 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев критично отнесся к словам защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, который отметил после судебного заседания, что Ефремов не страдает от алкоголизма.

В своем Telegram Соловьев написал: «Ефремов не страдает алкоголизмом... он им наслаждается, а страдают окружающие».

Днем в четверг стало известно, что суд принял решение продлить арест знаменитого артиста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года. Адвокат актера Эльман Пашаев возразил против этой меры пресечения. Он попросил у суда разрешения для Ефремова гулять два часа в день.