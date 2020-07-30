Владимир Соловьев прокомментировал слова адвоката о том, что Ефремов не страдает от алкоголизма
30 июля 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий Владимир Соловьев критично отнесся к словам защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, который отметил после судебного заседания, что Ефремов не страдает от алкоголизма.
В своем Telegram Соловьев написал: «Ефремов не страдает алкоголизмом... он им наслаждается, а страдают окружающие».
Днем в четверг стало известно, что суд принял решение продлить арест знаменитого артиста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года. Адвокат актера Эльман Пашаев возразил против этой меры пресечения. Он попросил у суда разрешения для Ефремова гулять два часа в день.
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