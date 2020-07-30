Ефремову продлили домашний арест до конца января 2021 года

Днем в четверг стало известно, что суд принял решение продлить арест знаменитого артиста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года. Адвокат актера Эльман Пашаев протестовал, но судья была непреклонна.
Защитник Михаила Ефремова просил суд отменить домашний арест и позволить его подзащитному гулять по два часа один раз в день. Просьба адвоката, однако, удовлетворена не была. Следующее заседание по делу о ДТП с участием актера состоится 5 августа текущего года.
Напомним, ранее предварительные слушания по делу Михаила Ефремова, которые должны были состояться 29 июля, были перенесены, поскольку на них не явился адвокат артиста Эльман Пашаев. Потерпевшая сторона заявила, что юрист проявил неуважение ко всем участникам процесса.
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