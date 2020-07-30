Адвокат объяснил отказ актера Михаила Ефремова от признательных показаний

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30 июля 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, Эльман Пашаев в четверг, 30 июля, объяснил, почему артист отказался от признательных показаний.

Пашаев заявил, что его подзащитный имеет право признать вину и отказаться от нее "по тысяче раз в день". Юрист подчеркнул, что это процессуальное право Ефремова. Адвокат также сообщил, что сначала добывал доказательства невиновности актера, а уже после этого объявил об этом.

Ранее сегодня стало известно, что Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд в Москве на второе предварительное слушание уголовного дела.