Адвокат объяснил отказ актера Михаила Ефремова от признательных показаний
30 июля 2020, 16:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, Эльман Пашаев в четверг, 30 июля, объяснил, почему артист отказался от признательных показаний.
Пашаев заявил, что его подзащитный имеет право признать вину и отказаться от нее "по тысяче раз в день". Юрист подчеркнул, что это процессуальное право Ефремова. Адвокат также сообщил, что сначала добывал доказательства невиновности актера, а уже после этого объявил об этом.
Ранее сегодня стало известно, что Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд в Москве на второе предварительное слушание уголовного дела.
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