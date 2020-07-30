Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд

30 июля 2020, 14:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова вновь отвезли в Пресненский суд города Москвы на второе предварительное слушание уголовного дела, возбужденного после аварии на Садовом кольце. Заседание, назначенное на 29 июля, не состоялось из-за неявки адвоката артиста.
До служебного автомобиля Ефремова сопроводили сотрудники ФСИН. Заседание начнется в 1:15 по московскому времени, процесс будет закрытым – с участием судьи и обеих сторон.
Ранее стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал до ДТП. Оказалось, что актер не состоял в труппе театра «Современник», а потому все гонорары ему выплачивались через госуслуги.
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