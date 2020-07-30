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Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаила Ефремова увезли в Пресненский суд
Фемида. Фото: pixabay.com

Актера Михаила Ефремова вновь отвезли в Пресненский суд города Москвы на второе предварительное слушание уголовного дела, возбужденного после аварии на Садовом кольце. Заседание, назначенное на 29 июля, не состоялось из-за неявки адвоката артиста.

До служебного автомобиля Ефремова сопроводили сотрудники ФСИН. Заседание начнется в 1:15 по московскому времени, процесс будет закрытым – с участием судьи и обеих сторон.

Ранее стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал до ДТП. Оказалось, что актер не состоял в труппе театра «Современник», а потому все гонорары ему выплачивались через госуслуги.

АБ

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