Адвокат: у Михаила Ефремова нет проблем с алкоголем

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30 июля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Адвокат знаменитого актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в четверг, 30 июля, заявил в беседе с журналистами, что его подзащитный не испытывает проблем с алкоголем и не страдает от алкоголизма.

Эльман Пашаев подчеркнул, что сам иногда употребляет спиртное. Кроме того, в разговоре с представителями СМИ юрист поинтересовался, считают ли они, что Михаил Ефремов злоупотребляет алкоголем. "Вы сами наливали ему?" – спросил адвокат актера.

Напомним, ранее сегодня в рамках уголовного дела проводилось предварительное слушание по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд продлил домашний арест Ефремову до 22 января 2021 года.