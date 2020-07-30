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Прокурор просит продлить срок домашнего ареста Ефремову. Адвокат против

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Прокурор просит продлить срок домашнего ареста Ефремову. Адвокат против
Михаил Ефремов, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

В Пресненском суде Москвы сегодня проходит второе предварительное слушание уголовного дела, возбужденного после аварии на Садовом кольце. Заседание, назначенное на 29 июля, не состоялось из-за неявки адвоката артиста.

Прокурор в ходе предварительного слушания попросил суд сохранить Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат актера Эльман Пашаев возразил против этой меры пресечения. Он попросил у суда разрешения для Ефремова гулять два часа в день.

Также стало известно, что в суд поступило ходатайство от гражданской жены Сергея Захарова с просьбой признать ее потерпевшей. Но ее не было на заседании, поэтому его отложили.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, планирует найти свидетелей, которые первыми оказались на месте аварии.

НС

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