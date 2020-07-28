Эксперты оценили ущерб от загрязнения Химкинского водохранилища нефтепродуктами

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28 июля 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Эксперты Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям оценили ущерб, причиненный Химкинскому водохранилищу в результате сброса нефтепродуктов. По оценке ведомства, ущерб составил около 50 миллионов рублей. Точно - 46 325 671 рубль.

Нефтепродукты в реке Грачевка (Чернавка), которая впадает в водохранилище, обнаружили 25 июня. Они попали в Бутаковский залив водохранилища и распространились на площади до 30 тысяч квадратных метров.

Установлено, что нефтепродукты вытекали из коллектора ливневой канализации, которую эксплуатирует МУП "Химводосток". В природоохранной прокуратуре установили, что там не установили очистные сооружения вопреки решению суда.

Источником сброса нефтепродуктов оказался объект ГВСУ "Спецстрой" в Химках. На его территории нашли колодец, наполненный маслом, а также дополнительные открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенную автозаправку с подземными резервуарами, в которых содержатся остатки нефтепродуктов – предположительно, солярки. В соседние колодцы городского коллектора также попали нефтепродукты.

В сообщении Росводресурсов говорилось, что в 1000 раз превышены ПДК при нефтеразливе в Химкинском водохранилище.

Из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище погибли краснокнижные сомы.