Экологи выясняют причину загрязнения реки Чернавка в подмосковных Химках

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27 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

река, фото: .com

Специалисты министерства экологии и природопользования Московской области сообщили о сообщении жителей подмосковных Химок о загрязнении неочищенными сточными водами реки Грачевки (Чернавки) в черте города.

Сообщение экологам поступило утром в пятницу, 26 июня. Инспекторы эконадзора оперативно выехали на место происшествия для осмотра акватории и прибрежных полос водного объекта.

Специалисты подтвердили, что загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках есть, и причиной мог стать коллектор ливневой канализации.

По предварительным данным, источником загрязнения реки смог быть коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток".

Грачёвка, Чернавка, Чернава - река на северо-западе Москвы, правый приток р.Химки. Начинается за МКАД, на северо-западной окраине г.Химки, длина около 6 км (в Москве — 1,3 км). Ныне образует Бутаковский залив Химкинского водохранилища.

Название Бутаковского залива происходит от названия бывшей деревни Бутаково.

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