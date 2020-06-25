Мор рыбы и неприятный запах наблюдаются на реке Дубна около двух недель

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25 июня 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

река Дубна, фото: vk.com/gorod.taldom

Мор рыбы и неприятный запах наблюдаются на реке Дубна уже около двух недель. 16 июня в Вербилках (Талдомский район) произошел разрыв канализационного коллектора.

Пользователи соцсети Вконтакте, паблик "Подслушано Талдом" обсуждали неделю назад: "река Дубна, к воде не подойти, запах жуткий как из канализации, много дохлого малька, гибнет рыба!", "В районе деревни Большое Страшево Талдомского района то же самое. Вся рыба мертвая плавает. Запах стоит. И даже пена какая то. Предполагаем, что в Вербилках спустили в реку химию какую то. Вопрос требует срочного разбирательства!" (Людмила Кузьмина), "В деревне Попадьино та же ситуация. Вонь, пена и дохлая рыба. Если мер не принять то будет катастрофа" (Надежда Надеждина).

Эколог, директор заказника "Журавлиная Родина" Ольга Гринченко сообщила, что мор рыбы и появление неприятного запаха от реки Дубна в поселке Вербилки вызваны последствиями сильных ливней начала лета. По ее словам, экологи не обнаружили аварийных сбросов в реку со стороны очистных сооружений ни в Сергиево-Посадском округе, ни в поселке Вербилки. Она также объяснила, что "коммунальная авария не стала и не могла стать причиной экологического сбоя, замор рыбы пошел раньше и выше по течению".

Гринченко считает, что эта "ситуация могла возникнуть из-за такого редкого явления как летний паводок: ливни привели к тому, что большое количество органических остатков попало в воду, она зацвела, и снизился уровень кислорода в реке.

Специалист так разъяснила инцидент:

"Уровень кислорода снижается. Река начинает задыхаться, гибнут простейшие организмы - рачки, коловратки и т.д. Разлагаясь, они отравляют воду. Из-за дефицита кислорода и этих выделений начинает гибнуть рыба". Гринченко говорит, что сейчас аналогичные проблемы наблюдаются не только в Подмосковье, но и в других регионах центральной России.