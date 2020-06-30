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В Химкинском водохранилище концентрация вредных веществ превышена в тысячу раз

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

В Химкинском водохранилище концентрация вредных веществ превышена в тысячу раз
фото: pixabey

В Химкинском водохранилище предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена в тысячу раз. Причина - разлив нефтепродуктов, площадь нефтяного пятна уже превышает 22 тысячи квадратных метров.  

В сообщении Росводресурсов говорится о том, что в 1000 раз превышены ПДК при нефтеразливе в Химкинском водохранилище. Зафиксирована гибель рыб и птиц в связи с гипоксией, вследствие необезвреженных сточных вод с примесью нефтепродуктов. 

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