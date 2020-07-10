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В Химкинском водохранилище из-за разлива нефтепродуктов погибли краснокнижные сомы

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Химкинском водохранилище из-за разлива нефтепродуктов погибли краснокнижные сомы
фото: pixabey

Из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище погибли краснокнижные сомы. Росрыболовством обнаружен замор рыбы, нанесен ущерб биоресурсам, руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов заявил, что ущерб является значительным.

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов подчеркнул, что на реабилитацию может уйти как минимум год и отметил, что на данный момент уровень превышения ПДК вредных веществ удалось снизить до 16,6.

ЕСт
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