«Вектору» разрешили проводить клинические испытания вакцины от COVID-19
24 июля 2020, 18:44[ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 24 июля, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«… первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», - уточнили в ведомстве.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовое использование вакцины начнется не раньше следующего года.
В Сеченовском университете объяснили, как российским ученым удалось в столь короткие сроки создать вакцину от COVID-19.
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