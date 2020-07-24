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«Вектору» разрешили проводить клинические испытания вакцины от COVID-19

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

«Вектору» разрешили проводить клинические испытания вакцины от COVID-19
фото: медик, pixels.com

В пятницу, 24 июля, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«… первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний», - уточнили в ведомстве.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовое использование вакцины начнется не раньше следующего года.

В Сеченовском университете объяснили, как российским ученым удалось в столь короткие сроки создать вакцину от COVID-19.

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