Ученые определили, что коронавирус может передаваться в радиусе восьми метров

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 июля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: информация о дистанции на асфальте, Anton Belitsky/globallookpress.com

Группа ученых из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) выявила особенности распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь дистанция от 1,5 до 4 метров может быть не актуальна.

Специалисты проанализировали вспышку COVID-19 на предприятии мясоперерабатывающего концерна Tönnies в округе Гютерсло в мае, где заразились более 1,5 тыс. работников. В исследовании говорится, что коронавирус передался от одного человека нескольким другим «в радиусе более восьми метров» в охлаждаемом помещении с циркуляцией воздуха.

«Наше исследование освещает инфицирование SARS-CoV-2 в рабочем пространстве, где комбинация различных факторов делает возможной передачу (коронавируса) на относительно большие расстояния», - пояснила профессор Брауншвейгского технического университета и руководитель исследовательской группы HZI Мелани Бринкманн.

Соавтор, профессор Адам Грундхофф считает, что основными факторами передачи инфекции на больших расстояниях являются низкая температура и недостаточная подача свежего воздуха. По его словам, именно они играют решающую роль в распространении COVID-19 на мясо- или рыбоперерабатывающих предприятиях по всему миру.