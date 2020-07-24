Врач из США назвал «суперсредство» защиты от заражения коронавирусом COVID-19
24 июля 2020, 16:10[ «Аргументы Недели» ]
Муртаза Ахтер, врач из расположенного в Соединенных Штатах Аризонского университета, рассказал, как предотвратить заражение смертельно опасным коронавирусом COVID-19. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.
Ахтер, ставший собеседником канала MSNBC, отметил, что лучшим лечением коронавируса является избегание инфицирования. По словам доктора, медицинская маска представляет собой «суперсредство» для защиты от болезни.
Врач констатировал, что маски крайне эффективны, и призвал всех их носить.
Ранее в пятницу сообщалось, что немецкий специалист Майкл Шталь назвал ранние симптомы рака желудка.
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