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Врач из США назвал «суперсредство» защиты от заражения коронавирусом COVID-19

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Врач из США назвал «суперсредство» защиты от заражения коронавирусом COVID-19
Жители Москвы, Xinhua / globallookpress.com

Муртаза Ахтер, врач из расположенного в Соединенных Штатах Аризонского университета, рассказал, как предотвратить заражение смертельно опасным коронавирусом COVID-19. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Ахтер, ставший собеседником канала MSNBC, отметил, что лучшим лечением коронавируса является избегание инфицирования. По словам доктора, медицинская маска представляет собой «суперсредство» для защиты от болезни.

Врач констатировал, что маски крайне эффективны, и призвал всех их носить.

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ДЦ

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