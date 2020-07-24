Врач из США назвал «суперсредство» защиты от заражения коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

24 июля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Москвы, Xinhua / globallookpress.com

Муртаза Ахтер, врач из расположенного в Соединенных Штатах Аризонского университета, рассказал, как предотвратить заражение смертельно опасным коронавирусом COVID-19. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

Ахтер, ставший собеседником канала MSNBC, отметил, что лучшим лечением коронавируса является избегание инфицирования. По словам доктора, медицинская маска представляет собой «суперсредство» для защиты от болезни.

Врач констатировал, что маски крайне эффективны, и призвал всех их носить.

Ранее в пятницу сообщалось, что немецкий специалист Майкл Шталь назвал ранние симптомы рака желудка.