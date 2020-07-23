В ВОЗ назвали сроки всеобщей вакцинации от COVID-19
23 июля 2020, 08:48[ «Аргументы Недели» ]
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, несмотря на успешные результаты испытания вакцины от COVID-19, массовое ее использование начнется не раньше следующего года. Об этом рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Райан уверен, что начать всеобщую вакцинацию удастся не ранее чем в 2021 году. Он объяснил это тем, что, хотя ряд препаратов и достигли третьей фазы испытаний и показали эффективность на людях, спешить выводить их на рынок не нужно. Он отметил, что в первую очередь нужно удостовериться в эффективности и безопасности вакцин, а на это потребуется некоторое время.
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