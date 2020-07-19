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В ВОЗ сообщили о новом рекордном приросте за сутки заразившихся коронавирусом

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

В ВОЗ сообщили о новом рекордном приросте за сутки заразившихся коронавирусом
фото: vk.com/whoinrussia

Всемирная организация здравоохранения 18 июля заявила, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за сутки на 259,8 тысяч человек.

Это максимальное суточное увеличение количества инфицированных с начала пандемии коронавируса, которая была официально объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован представителями ВОЗ 17 июля.

В минувшую пятницу за сутки в мире коронавирус обнаружили у 237,7 тысячи человек. Максимальный прирост зараженных выявили в США — 71,4 тысяч человек. Далее идут Бразилия и Индия - 45,4 тысяч и 34,8 тысяч новых случаев инфицирования соответственно.

Также в числе стран, в которых зарегистрировали больше всего новых заразившихся за сутки: ЮАР — 13,3 тысяч человек; Киргизия — 11,8 тысяч; Колумбия — 8 тысяч; Мексика — 6,4 тысяч.

Россия по суточному приросту находилась на восьмом месте. За сутки у нас выявили 6234 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

Генеральный секретарь ООН  Антониу Гутерреш в субботу, 18 июля, выступая с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 поставила "человечество на колени" и "показала хрупкость нашего мира".

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