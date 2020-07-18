Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что микроскопический вирус поставил человечество на колени

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18 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Генсек ООН Антониу Гутерреш, фото с сайта Википедия

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в субботу, 18 июля, выступая с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 поставила "человечество на колени" и "показала хрупкость нашего мира".

Гутерреш выступил по видеосвязи. Он заявил: "COVID-19 наглядно иллюстрирует несправедливость. Мир находится в смятении, экономика оказалась в свободном падении. Мы поставлены на колени микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира".

Генсек ООН подчеркнул, что пандемия новой коронавирусной инфекции обнажила риски, которые человечество игнорировало на протяжении десятилетий. "Речь идет о слабых местах системы здравоохранения, пробелах в социальной защите, структурном неравенстве, ухудшении состояния окружающей среды, климатическом кризисе", - пояснил Антониу Гутерреш.

Он отметил, что целые регионы, добившиеся ранее прогресса в борьбе с нищетой и сокращении неравенства, за несколько месяцев были отброшены назад на годы.

По словам политика, в некоторых странах неравенство в области здравоохранения усугубляется тем, что частные больницы, предприятия и даже некоторые граждане забирают себе оборудование, которое срочно необходимо каждому.

"Мы столкнулись с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны и самым серьезным падением доходов с 1870 года", - резюмировал генсек ООН.

Напомним, по данным ресурса Worldometers, в мире от коронавируса умерли 600 тысяч 099 человек. Заразились 14 220 703 человек, вылечились 8 490 610 человек.

Большего всего зараженных - в США.