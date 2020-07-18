Количество умерших от коронавируса превысило 600 тысяч

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18 июля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

От коронавируса умерли больше 600 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное число умерших от коронавируса на момент написания этого текста — 600 099 человек. Заразились 14 220 703, вылечились 8 490 610 человек.

Лидером коронавирусной статистики остаются Соединенные Штаты Америки. Там заразились уже почти 3,8 миллиона человек. Бразилия на втором месте. На третьем — Индия. Четвертое и пятое место делят Россия и Перу.

В России ситуация уже стабилизируется. Большая часть заразившихся уже вылечилась. Сейчас коронавирусом болеют 206 327 россиян.