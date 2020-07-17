В России вылечиваются от коронавируса больше, чем заражаются

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17 июля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

коронавирусная обработка машины на границе России на фото из архива автора

Количество вылечивающихся от коронавируса каждые сутки больше, чем заражающихся. Такова ситуация в России, если верить данным ресурса Worldometers.

Заразились 6421 человек, вылечились 14 443 человека. Это все данные за одни только сутки. Общее количество заразившихся внушительное: 759 203 человека. Но в контексте избавившихся от болезни ситуация в России дает основание предположить, что коронавирус уходит.

В нашей стране сейчас болеют 207 707 человек. Избавились от болезни 539 373 человека. В общепланетной статистике этот показатель очень обнадеживающий. Во всем мире заразились 13 689 502 человека. Вылечились 8 031 369 человек. По-прежнему болеют 5 071 911 человек.

Мировой коронавирусный расклад на данный момент выглядит следующим образом. На первом месте Соединенные Штаты, на втором Бразилия, на третьем Индия, на четвертом Россия.