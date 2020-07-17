В России выявили 6406 новых случаев заражения COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, Boris Roessler/dpa

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 6 406. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе сегодня подчеркнули, что у 1 663 инфицированных нет клинических проявлений коронавируснй инфекции.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса нового типа на территории России выявили 759 203 случаев заражения в 85 регионах.