Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили 6406 новых случаев заражения COVID-19

, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 6406 новых случаев заражения COVID-19
лаборатория, Boris Roessler/dpa

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 6 406. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе  сегодня подчеркнули, что у 1 663 инфицированных нет клинических проявлений коронавируснй инфекции.

Отметим, что с начала пандемии коронавируса нового типа на территории России выявили 759 203 случаев заражения в 85 регионах.

ЕТ

В мире

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Источник: Анкара выступает против санкций США в отношении «Турецкого потока»

Дипломатический источник в Анкаре в пятницу заявил, что Турция выступает против односторонних санкций Соединенных Штатов Америки и добавил, что страна тесно сотрудничает с Россией в энергетической сфере.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью