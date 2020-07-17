В России выявили 6406 новых случаев заражения COVID-19
17 июля 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 6 406. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания за прошедшие 24 часа были выявлены в 83 регионах Российской Федерации. В оперштабе сегодня подчеркнули, что у 1 663 инфицированных нет клинических проявлений коронавируснй инфекции.
Отметим, что с начала пандемии коронавируса нового типа на территории России выявили 759 203 случаев заражения в 85 регионах.
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