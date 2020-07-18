Коронавирус 18 июля: названы сроки второй волны, выявлен рекордный суточный прирост заразившихся

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18 июля 2020, 11:11 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов. К утру 18 июля в мире насчитывается 14 037 021 инфицированных. Из них 600 665 человек скончались, 7 818 409 выздоровели.

– ВОЗ выявила рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19. Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за день на 237,7 тыс. человек. Это рекордный прирост новых случаев заболевания. Предыдущий максимум был зарегистрирован 12 июля: тогда за сутки выявили 230,3 тыс. заболевших. Больше всего заразившихся за день зарегистрировали в США — 67,1 тыс. человек.

– Осенью в России можно ожидать вторую волну коронавируса, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Она будет слабее первой, так как у многих россиян уже сформировался иммунитет к коронавирусу. К тому же люди психологически лучше подготовлены к соблюдению мер профилактики и серьезно относятся к рекомендациям Минздрава. «Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», – прокомментировал Чуланов.

– Испанские исследователи обнаружили один из новых ранних признаков коронавирусной инфекции. У пациентов наблюдалась энантема в ротовой полости – высыпания на слизистой оболочке. В исследовании участвовал 21 пациент с подтвержденным коронавирусом в возрасте от 40 до 69 лет. У шести пациентов обнаружились высыпания в полости рта, которые проявились за два дня до других симптомов COVID-19.

– Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, рассказал РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом.

– Индия вышла на третье место в мире по числу заразившихся (после США и Бразилии) – там выявили миллион заразившихся. Болезнь распространяется стремительно, и система здравоохранения страны может быть перегружена. После ослабления строгих карантинных мер власти вновь начали вводить точечный карантин в наиболее пострадавших районах.