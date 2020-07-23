В Сеченовке объяснили, почему российские ученые смогли быстро создать вакцину от COVID-19

В Сеченовском университете объяснили, как российским ученым удалось в столь короткие сроки создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Тарасов подчеркнул, что технологическая платформа для создания препарата разрабатывалась на протяжении последних двадцати лет. Ученым удалось разобрать коронавирусные элементы и понять, из каких белков состоит вирус и как на него реагирует иммунитет. «Поместили эти белки на аденовирусный вектор, который уже много лет использовался, испытывался», - сказал Тарасов.
Он отметил, что ранее на этой же базе создавались препараты для лечения Эболы и ближневосточного респираторного синдрома MERS.
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