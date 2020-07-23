Первая российская вакцина от коронавируса не предполагает введение вируса в организм

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23 июля 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Первая отечественная вакцина от коронавируса COVID-19 не предполагает, что в организм вакцинируемого будет вводиться вирус. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ имени Сеченова Минздрава России Елена Смолярчук.

Эксперт рассказала, что российский препарат создан на основе платформы для производства вакцины от Эболы. «Когда пришла коронавирусная инфекция, эту платформу использовали для создания вакцины, о которой мы говорим», - объяснила Смолярчук.

Она также отметила, что, несмотря на постепенное формирование в России массового иммунитета к инфекции, необходимость в создании препарата остается. «Я уверена, что вакцина – нужная составляющая в борьбе с коронавирусом, потому что все равно есть уязвимые группы населения: люди с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, пожилые. Если предположить, что у них нет иммунитета, такие группы населения все равно потребуют вакцинации, чтобы их обезопасить», - передает Мир24 слова Смолярчук.