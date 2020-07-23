Билл Гейтс предупредил, что одной дозы вакцины от COVID-19 для человека может оказаться мало
23 июля 2020, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Билл Гейтс предположил, что единичного вакцинирования от коронавируса COVID-19 может оказаться недостаточно – вполне возможно, что для формирования иммунитета потребуется две дозы вакцины.
«На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале… Мы надеемся, что всего две дозы. Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше», - считает основатель Microsoft. Он подчеркнул, что вакцинация должна быть доступна для всех желающих.
Ранее в ВОЗ завили, что всеобщая вакцинация от коронавируса может начаться не раньше следующего года.
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