Билл Гейтс предупредил, что одной дозы вакцины от COVID-19 для человека может оказаться мало

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23 июля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Билл Гейтс. Фото: соцсети

Билл Гейтс предположил, что единичного вакцинирования от коронавируса COVID-19 может оказаться недостаточно – вполне возможно, что для формирования иммунитета потребуется две дозы вакцины.

«На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале… Мы надеемся, что всего две дозы. Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше», - считает основатель Microsoft. Он подчеркнул, что вакцинация должна быть доступна для всех желающих.

Ранее в ВОЗ завили, что всеобщая вакцинация от коронавируса может начаться не раньше следующего года.