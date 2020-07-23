В Мосгорсуде сделали заявление по делу Михаила Ефремова

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23 июля 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

суд, фото: pixabay.com

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле генпрокуратуры над уголовным делом Ефремова.

"Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим, находится вне сферы контроля органов прокуратуры", - сообщили в Мосгорсуде. В заявлении на сайте суда также подчеркивается, что прокурор, тем не менее, может обжаловать судебные решения.

Суд по делу знаменитого российского актера Михаила Ефремова начнется 29 июля. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова, прокомментировал поступление дела в Пресненский суд Москвы.