В Мосгорсуде сделали заявление по делу Михаила Ефремова
23 июля 2020, 18:47[ «Аргументы Недели» ]
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле генпрокуратуры над уголовным делом Ефремова.
"Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим, находится вне сферы контроля органов прокуратуры", - сообщили в Мосгорсуде. В заявлении на сайте суда также подчеркивается, что прокурор, тем не менее, может обжаловать судебные решения.
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