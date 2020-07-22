Суд по делу актера Михаила Ефремова начнется 29 июля

Суд по делу знаменитого российского актера Михаила Ефремова начнется 29 июля. Соответствующую информацию предоставили вечером в среду в пресс-службе Пресненского суда, где будет проходить процесс.
Подчеркивается, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста Михаила Ефремова, которое пройдет в закрытом режиме, назначено на 29 июля. Оно начнется в 11.00.
Ранее 22 июля глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Генпрокуратура России взяла дело о ДТП со смертельным исходом с участием актера на контроль.
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