Суд по делу актера Михаила Ефремова начнется 29 июля

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22 июля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

молоток судьи, pixabay.com

Суд по делу знаменитого российского актера Михаила Ефремова начнется 29 июля. Соответствующую информацию предоставили вечером в среду в пресс-службе Пресненского суда, где будет проходить процесс.

Подчеркивается, что предварительное слушание по уголовному делу в отношении артиста Михаила Ефремова, которое пройдет в закрытом режиме, назначено на 29 июля. Оно начнется в 11.00.

Ранее 22 июля глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Генпрокуратура России взяла дело о ДТП со смертельным исходом с участием актера на контроль.