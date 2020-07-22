Эксперты рассказали о последствиях засухи на Южном Урале

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22 июля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению специалистов, пока сложно оценить точный ущерб от жаркой погоды в Челябинской области, но уже сегодня очевидно, что аграрии не справятся без серьезной поддержки государства.

В пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» приняли участие доктор сельскохозяйственных наук, профессор Южно-Уральского государственного аграрного университета Алексей Панфилов и председатель отделения ассоциации СНТ Сосновского муниципального района Владимир Орлов.

По мнению Алексея Панфилова, нынешняя засуха — одна из самых жестких. Он отметил, что засухи на Южном Урале происходят примерно раз в одиннадцать лет.

«Острая засуха была в 2009 году, — говорит Алексей Панфилов, — а в 2010 она повторилась. В 2012 году в ряде территорий засуха была даже более сильной, чем в предыдущие два года. После этого был относительно влажный период, даже с периодическим дефицитом тепла». В этом году больше всего пострадали Варненский, Брединский и Кизильский районы, где температура воздуха доходила до 40 °C.

Как сообщали «Аргументы недели», в 2020 году из-за засухи на Южном Урале соберут примерно на 700 тысяч тонн продовольственного зерна меньше, чем в прошлом году. Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин считает, что не стоит ожидать повышения цен на хлеб, ведь для обеспечения продовольственной безопасности необходимо около 500 тысяч тонн зерна. Алексей Панфилов подчеркунл, что чисто формально следует ожидать повышения цен, а на сколько — будет зависеть от количества заготовленного зерна. Также по предварительным оценкам, в области будет заготовлено всего около 30% кормов. Профессор считает, что в будущем необходимо увеличить посевы засухоустоичивых кормовых культур.

Безусловно, южнуральские аграрии не справятся без поддержки государства. Напомним, по решению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области решено объявить режим ЧС. Это позволит пройти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая, а также обратиться за помощью в федеральное министерство сельского хозяйства. Кстати, уже этой весной аграрии получили субсидии на сумму, превышающую один миллиард рублей.

Гораздо благоприятнее складывается ситуация в личных садах южноуральцев. Владимир Орлов уверен, что этот год для садоводов неплохой. Он отметил, что в связи с пандемией и жарой жители области стали больше времени проводить в садах и на дачах. Это подтверждает повысившееся потребление электричества в садовых товариществах. «Главное, чтобы в садовых товариществах была централизованная подача воды для полива, питьевая вода, качественный вывоз твёрдых бытовых отходов», — сказал Владимир Орлов.