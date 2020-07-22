Вырастут ли цены на хлеб в Челябинской области?

Аргументы Недели → Общество

22 июля 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Из-за засухи на Южном Урале планируют собрать на 700 тысяч тонн зерновых меньше, чем в прошлом году. Тем не менее в региональном минсельхозе уверены, что повышения цен на хлеб не произойдет.

Как пояснил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин в интервью изданию «Губерния», для обеспечения продовольственной безопасности необходимо около 500 тысяч тонн зерна. В планах — собрать не менее миллиона тонн зерна. Именно поэтому роста цен на хлеб не будет.

«Единственное, чего можно ожидать, – это сезонного повышения цен на овощи, которое происходит каждый год. Цены на картофель, капусту, лук, морковь и другие овощные культуры нового урожая всегда выше, чем на овощи, которые хранятся в хранилищах с прошлого года», — пояснил министр.

Как сообщали «Аргументы недели», в Челябинской области готовятся объявить режим ЧС из-за засухи. Такое решение на этой неделе принял губернатор после совещания с аграриями.