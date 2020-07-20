В Челябинской области готовятся объявить режим ЧС из-за засухи

Аргументы Недели → Экономика

20 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото «Гранада Пресс»

Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером после совещания с представителями аграрной отрасли региона.

В настоящее время режим ЧС уже объявили в 19 сельскохозяйственных районов области. По предварительной информации, недобор зерна в этом году составит порядка 40% от плановых показателей.

Алксей Текслер отметил, что режим ЧС позволит соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая и принять меры по ликвидации последствий засухи, а также обратиться за поддержкой в федеральное министерство сельского хозяйства. Напомним, в минувшую пятницу глава региона побывал на одном из полей Агаповского района Челябинской области. После беседы с аграриями было решено провести совещание сегодня, 20 июля.

«Конечно, мы не оставим селян в беде и окажем им всю необходимую помощь. В первую очередь, проследим за тем, чтобы до аграриев вовремя доходили средства господдержки. С учетом июльских субсидий на счета хозяйств уже поступило 1,5 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.

Региональному минсельхозу поручено подготовить необходимый пакет документов, а также проконтролировать своевременно доведение до сельхозпроизводителей субсидий, скоординировать работу по уборке и заготовке кормов, по формированию семенного фонда на следующий год. Алексей Текслер также призвал представителей банков и лизинговых компаний включиться в работу и помочь аграриям в пролонгации банковских кредитов и расчетов по лизинговым программам.