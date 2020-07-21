В Сочи предупредили об опасности в связи с погодными условиями

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21 июля 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Сочи. Фото: pixabay.com

Жителям Сочи и туристам рекомендовали не отдыхать возле моря во вторник, 21 июля. В администрации города предупредили, что плохая погода может привести к буре и даже возникновению смерчей.

Отмечается, что в городе после затяжной жары начались обильные ливни, которые сопровождаются градом. «По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие три часа и до конца суток 21 июля на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», - сказано в сообщении городской администрации.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, для каких российских регионов начавшаяся неделя станет наиболее дождливой.