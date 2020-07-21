Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Сочи предупредили об опасности в связи с погодными условиями

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Сочи предупредили об опасности в связи с погодными условиями
Сочи. Фото: pixabay.com

Жителям Сочи и туристам рекомендовали не отдыхать возле моря во вторник, 21 июля. В администрации города предупредили, что плохая погода может привести к буре и даже возникновению смерчей.

Отмечается, что в городе после затяжной жары начались обильные ливни, которые сопровождаются градом. «По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в ближайшие три часа и до конца суток 21 июля на участке Магри-Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем», - сказано в сообщении городской администрации.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, для каких российских регионов начавшаяся неделя станет наиболее дождливой.

АБ

Экономика

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Экономист призвал не ждать ничего хорошего от возможной деноминации в России

Предполагаемая деноминация в Российской Федерации не приведет ни к чему хорошему. С таким заявлением в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил экономист, профессор РАНХиГС Юрий Юденков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью