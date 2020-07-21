Синоптики рассказали, в каких регионах страны неделя окажется особенно дождливой

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21 июля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Зонт. Фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, в каких российских регионах на этой неделе будет самая дождливая погода. Предполагается, что грозы и осадки ожидают жителей некоторых регионов Европейской части страны, а также Крыма, Пермского края и Татарстана.

Отмечается, что в течение недели температура воздуха в некоторых регионах не превысит 22 градуса, будут идти дожди. «Сильные дожди пройдут 21 июля в Вологодской, Костромской, Владимирской областях, прогремят грозы. В Пермском крае также сильные грозовые дожди, крупный град. Не обойдется без дождей и гроз в Татарстане, Ростовской области, Крыму, на Кубани, на Северном Кавказе», - сказали в Гидрометцентре.

Схожая погода ожидает жителей Башкирии, Коми и Ленинградской области, а в горах Кабардино-Балкарии обещают ливни, град и порывистый ветер.