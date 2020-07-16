Какой будет вторая половина лета, рассказали в Гидрометцентре

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян во второй половине лета. По словам синоптика, этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Что касается второй половины лета, то она окажется даже жарче, чем первая. При этом погода останется такой же неоднородной, заявил Вильфанд. «Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», - предупредил он. Синоптик отметил, что изменчивая погода затронет все регионы России.

Ранее Вильфанд оценил возможность возникновения смерчей в России. Он отметил, что россияне слишком беспечно относятся к этому природному явлению и не осознают всей опасности.