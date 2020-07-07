Эксперт оценил вероятность появления смерчей в России

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июля 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Смерч. Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, насколько велика вероятность возникновения смерчей на территории России. Он отметил, что подобные природные явления не характерны для нашей страны.

Вильфанд рассказал, что смерчи более характерны для Америки, чем для России, поскольку там в умеренных и низких широтах в умеренных и низких широтах США формируется зона столкновения тёплых воздушных масс с континента и прохладных, пришедших со стороны океана.

Синоптик добавил, что удивляется тому, насколько легко люди говорят о своем желании посмотреть на смерч, передает Радио Sputnik. «Это страшнейшее явление, это убийственное явление. Когда смерч, нужно не просто в доме находиться, а спуститься в подвал. Дом разрушается, если через него проходит смерч, а автомобили поднимаются в воздух и переносятся на несколько десятков метров», - предупредил специалист.